Kortermaja korstnast lendus sädemeid

Päästjad selgitasid kohapeal välja, et tegemist oli tahmapõlenguga. Põleng kustutati ja kütmisest soovitati loobuda, kuni korstnapühkija on küttesüsteemid üle kontrollinud.

„Viimane aeg on lubada oma korstnaid, pliite, kaminaid ja ahje kontrollima korstnapühkija. Ilmad on niisked ja jahedad, loomulik, et soovite oma kodu soojaks kütta,“ sõnas Lääne päästekeskuse pressiesindaja Kristi Kais. Ta tuletas meelde, et seda tuleks teha turvaliselt. "Kutsuge korstnapühkija, kes kõik süsteemid üle vaatab ja puhtaks teeb. Ei ole lihtsamat tuleõnnetuse ennetust kui hooldatud ning kütteperioodiks valmis küttekehad. Samuti tagage, et teie küttematerjal oleks võimalik kuiv, sest kuiv puit ei tekita liigselt tahma ega pigi. Ja küttekolded ei ole prügikastid, kuhu valimatult prahti visata.“