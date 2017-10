Filmi korratakse pühapäeva pärastlõunatel. Avafilmina jõuab homme ja pühapäeval oktoobril ekraanile Väino Linna samanimelise romaani järgi loodud Edvin Laine mängufilm "Siin, põhjatähe all". Mängufilm põhineb Väinö Linna romaanitriloogia kahel esimesel osal. Kolmikromaan jälgib ühe perekonna elu aastatel 1880–1950 ja kirjeldab pöördelisi ajaloosündmusi ja ideaale. 1968. aastal valminud film kogus üle miljoni kinokülastaja. See on lugu Soome külaelust, mis algab 1890. aastal, jälgib Soome Vabariigi sündi ja lõpeb Soome kodusõjaga 1918. aastal. Enne avaseansi algust räägib Mark Soosaar oma kohtumisest Linna ja Lainega Moskva filmifestivalil 1969. aastal.

Soome filmiklassika Pärnu uue kunsti muuseumis. / Erakogu