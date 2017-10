Seljametsa külamajas tuleb esimene sügislaat

Korraldaja MTÜ Paikuse Naisteühingu Marta juhatuse liikme Maiu Saare jutu järgi on kolmapäevase seisuga registreerunud 14 kauplejat ja lootus on, et see arv suureneb veel. Samuti on oma kaubaga kohal naisteühingu liikmed. Saar lisas, et kuna üritus on esmakordne ja korraldatud vaid MTÜ enda jõududega, pole osalejate arvukuse suhtes kõrgeid sihte seatud.

Meelelahutust pakub Jõesuu külateater etendusega "Eine kinos" ja pisematele külastajatele linastub kinosaalis animafilm "Salakaval Urfin ja tema puusõdurid". Avatud on kohvik.

Seljametsas toimub kevaditi traditsiooniliselt külalaat, mis sellel aastal korraldati juba 24. korda.