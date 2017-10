Maanteeamet otsib liiklusohutuse auhinna väärijaid

Liiklusohutuse auhinnad antakse tänavu välja kuues kategoorias: kohaliku omavalitsuse auhind, vastutustundliku ettevõtte auhind, koostööpartneri auhind, sündmuse auhind, õpetaja auhind (lasteaedade, koolide, autokoolide õpetajad, liikluskoolitajad ja noorsootöötajad) ja eeskuju liiklusohutuses.

Vastutustundliku ettevõtte auhind antakse tänavu välja esimest korda. "Maanteeametil on väga palju häid koostööpartnereid, kes on võtnud eesmärgiks oma töötajate koolitamise liiklusohutusteemadel või panustavad liiklusohutusse näiteks helkurite jagamisega. Võimalusi sotsiaalset vastutustundlikkust näidata on palju. Mõelge läbi, mida tänuväärset on liiklusohutuse heaks tehtud, ja andke meile tegijatest ja tegudest teada," selgitas maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Gerli Grünberg auhinna tausta.

Maanteeamet kutsub asutusi, ettevõtteid ja üksikisikuid esitama oma kogukonna säravaid inimesi, liiklusohutustegusid ja -sündmusi.

Mullu pälvis näiteks üleriigilise koostööpartneri kategoorias tunnustuse Terve Eesti SA, kohaliku omavalitsuse kategoorias tunnustati Viljandi linnavalitsust, üle-eestilise auhinna "Eeskuju liiklusohutuses" teenis mootorsõidukijuhtide koolitaja Priit Lilleorg.

Kandidaadi ülesseadmiseks tuleb esitada ettepanek, kus põhjendatakse nominendi esiletõstmist konkreetses kategoorias, ja saata pildid esitatu liiklustegevusest. Kandidaatide esitamise ja talle esitatud nõuetega saab tutvuda SIIN.

Kandidaate saab 7. novembrini esitada e-posti aadressil Gerli.Grynberg@mnt.ee või kirjalikult aadressil Suur-Posti 20, 80017 Pärnu pealkirja all "Liiklusohutuse auhind".

Tunnustuse saajaid tänatakse pidulikul vastuvõtul, mis toimub 7. detsembril Tartus.