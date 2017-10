Kuidas kõnetada noori? Millest nendega rääkida? Mis vormis nendega suhelda? Need on teemad, mille vähemalt meedia fookusesse on tõstnud algavad kohalike omavalitsuste valimised. Tänavu saavad esimest korda valida 16–17aastased noored. See tähendab, et hääleandjaid lisandub maakonnas 1661.