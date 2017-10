Vändra tulevased ettevõtjad tutvustasid hõljuvat koolikotti

Õhupallina hõljuv koolikott, isetäituvad pastapliiatsid, kasvamise järgi jalas venivad tossud on näited mõtetest, millega Vändra ettevõtjate päeval tulid päristegijate ette kohaliku gümnaasiumi õpilased ja sattusid heatahtlike kuulajate küsimusterahe alla. Uuriti näiteks, kuidas õhupallina pea kohal hõljuv koolikott kandja külge kinnitub. Kas pole hirmu, et laps tugeva tuulega samuti lendu läheb? Ja mis materjalist on venivad tossud?