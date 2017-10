Eesti parimaks korteriühistu juhiks valiti pärnakas

"2017. aasta parim korteriühistu juht Sergei Saglo on korteriühistu liikmete kinnitusel mees nagu orkester: jurist, kojamees, psühholoog, koristaja, raamatupidaja, kinnisvaraarendaja, aednik, torulukksepp, infosekretär, kasvataja, laulja. Selleaastane võitja sai kiita eelkõige just oma universaalsuse ja kättesaadavuse eest, kinkides kindlustunde kõikidele korteriomanikele – tegemist on mehega, kes jagab majas toimuvat keldrist katuseni ning arvetest inimsuheteni," iseloomustas korteriühistute liidu tegevjuht Urmas Mardi võitjaks tunnistatud pärnakat.

Konkursi "Eesti kaunis kodu" erikategoorias "Kauneim kortermaja" teenisid tiitli Pärnu Mai 23 ja Tehnika 79 korteriühistu Tallinnast.

Ühistute suurfoorumil õnnitleti auhinnatuid kolmes kategoorias: ilus koduümbrus, parim korteriühistu juht ja edukaim renoveerimisprojekt.

"Taas võisime tõdeda, et Eestis jagub tublisid ühistuid ja hakkajaid ühistujuhte, kes on oma majas ja selle ümbruses ära teinud märkimisväärse töö," ütles Mardi.

Hindamiskomisjoni kuulusid Triin Reinsalu sihtasutusest KredEx, Arne Öövel Tallinna linnavaraametist, Regina Michaelis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ja Urmas Mardi.

Konkursi "Ilus koduümbrus 2017" võitjaks valiti korteriühistu Ranna Tee Tartust. Edukaima renoveerimisprojekti tiitel anti Keila korteriühistule Vasara 6.