Aita leida Sindis kadunuks jäänud Denis

Denis lahkus oma kodust Sindi linnas 29. septembril ja pole siiani tagasi tulnud. Mehe mobiiltelefon on välja lülitatud.

Politsei on suhelnud mehe lähedastega ning kontrollinud kohti, kus Denis võis viibida, kuid otsingud pole praeguseks tulemusi andnud. Esialgse info kohaselt võis Denis suunduda Pärnusse.

Denis on 186 sentimeetrit pikk, ta on kõhna sportliku kehaehitusega ja tal on heledad juuksed. Denisil oli seljas musta värvi jope, millel selja peal kiri „Adidas“, ning hall-must-valge kampsun. Jalas olid mehel musta värvi teksapüksid ning tumedad kingad.

Kõikidel, kes on Denisi alates 29. septembrist näinud või omavad infot tema võimaliku asukoha kohta, palutakse võtta ühendust politseiga, helistades numbrile 112 või 57703075, või kirjutada aadressile piret.dreimann@politsei.ee.