Ülevaade: kuhu minna valima?

Põhja-Pärnumaa vald

Elukohast sõltumatu eelhääletamine toimub 1., 3., 5. ja 6. jaoskonnas. Samades jaoskondades saavad valida need, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistris omavalitsuse täpsusega.

1. Halinga vallamaja (Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi alev, Halinga vald)

2. Libatse lasteaed-algkool (Libatse küla, Halinga vald)

3. Vaheka seltsimaja (Vahenurme küla, Halinga vald)

4. Tootsi kultuuri- ja spordikeskus (Tööstuse tn 5, Tootsi alev, Tootsi vald)

5. Vändra alevivalitsus (Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Vändra vald)

6. Vändra vallamaja (Allikõnnu küla, Vändra vald)

7. Pärnjõe koolimaja (Pärnjõe küla, Vändra vald)

8. Vändra mnt 14, Suurejõe küla, Vändra vald

9. Jõesuu tee 2, Vihtra küla, Vändra vald

10. Kaupluse, Kadjaste küla, Vändra vald

11. Kultuurimaja (Kaisma küla, Vändra vald)

Saarde vald

Elukohast sõltumatu eelhääletamine toimub 1. ja 4. jaoskonnas. Samades jaoskondades saavad valida need, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistris omavalitsuse täpsusega.

1. Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme linn, Saarde vald

2. Valga mnt 21, Tihemetsa alevik, Saarde vald

3. Kase tee 1, Tali küla, Saarde vald

4. Surju rahvamaja (Surju küla, Surju vald)

Tori vald

Elukohast sõltumatu eelhääletamine toimub 1., 4., 5., 6., 7. jaoskonnas. 1., 4., 6., 7. jaoskonnas saavad valida need, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistris omavalitsuse täpsusega.

1. Tori vallamaja (Selja mnt 2, Tori alevik, Tori vald)

2. Kohvik Kuuvarjutus (Rakvere mnt 15, Selja küla, Tori vald)

3. Jõesuu raamatukogu (Keskuse tee 4, Jõesuu küla, Tori vald)

4. Are vallakeskuse väike saal (Pärivere tee 17, Are alevik, Are vald)

5. Suigu seltsimaja (Tootsi tee 6, Suigu küla, Are vald)

6. Sindi seltsimaja (Pärnu mnt 44, Sindi linn)

7. Sauga vallamaja (Selja tee 1a, Sauga alevik, Sauga vald)

8. Tammiste lasteaed (Kellukese tee 5, Tammiste küla, Sauga vald