Rail Baltic kasvatab kaevandusi mitu korda

Kõne all on liiv, kruus, ehitusotstarbeline karbonaatkivim ja raudteeballasti aluskorra ehituskivi. Viimasena nimetatut vajatakse Rail Balticu ehitusel kokku poolteist miljonit kantmeetrit, kuid seda materjali Eestis peaaegu ei toodeta. See tuleb sisse vedada.

Rail Balticu ehitusmaavarade varustuskindluse uuringu alusel on Pärnu maakonda läbiva raudteelõigu ehituseks vaja liiva ja kruusa 5,7 miljonit kantmeetrit, samal ajal kui kehtivate kaevanduslubade alusel on maakonna jääkvaru ligikaudu 11 miljonit kantmeetrit.

Praegu kaevandatakse Pärnumaal aastas keskmiselt 316 000 kantmeetrit liiva ja kruusa.

Rail Balticu ehitamise aastatel tuleb uuringu kohaselt ammutada kiirraudteetammi ja teenindusmaa tarbeks ligikaudu 1,2 miljonit kantmeetrit aastas. See maht ületab praeguse neli korda ja surve jääkvarule on suur.

Ehitusotstarbelise karbonaatkivimi vajadus Pärnu maakonnas on 843 000 kantmeetrit. Võrrelduna praegust kaevandamisintensiivsust Rail Balticu vajadustega, tuleb selle maavara kaevandamist suurendada aastail 2020–2026 Pärnumaal umbes kaks korda ehk sel perioodil kaevandatakse 116 000 asemel 257 000 kantmeetrit aastas.

“Kindlasti ei näe riigi poliitika ette likvideerida kõiki Pärnumaa kruusa- ja liivakünkaid,” sõnas keskkonnaameti maapõue peaspetsialist Martin Nurme, kuid möönis, et uute kaevandamisvõimaluste hindamiseks on märkimisväärsel hulgal geoloogilise uuringu loataotlusi.

Üks liivakarjääre, kust kiirraudteele alusmaterjali ammutada, asub Paikuse vallas Seljametsas. / Urmas Luik

Geouuringute käigus hinnatakse Pärnu maakonnas ehituseks sobiva materjali kogust, sealt edasi selle kättesaadavust. Rail Balticuga seoses samuti karjääri kaugust rajatavast raudteest: see ei tohiks logistiliste nõuete järgi ületada 50 kilomeetrit.

Samal ajal saab tänapäeval moodsa tehnoloogia abil kasutusele võtta kaevandamisalasid, mida kümmekond aastat tagasi ei peetud võimalikuks.

Aga kuna karjääride avamine võtab paarist kümne aastani, on kõne all mahajäetud karjääride jääkvaru kasutuselevõttki. “Seni pole selliste alade suhtes, kus soovitakse jääkvaru ammutada, kaevandamisloa taotlusi esitatud,” märkis Nurme. “Küll on antud niisuguste alade geoloogilise uuringu lube, Pärnumaal näiteks Nepste piirkonnas, mis hõlmab ka Aruoja karjääri.”

Täiesti uute liiva- või kruusakarjääride avamine on keskkonnaameti andmetel käsil Tõitojal, Potsepal, Võistes, Riisseljal, Soomras.

“Esitatud on ka Nepste liivakarjääri ja Eassalu-6 kruusakarjääri kaevandamisloa taotlus, mis on kontrollimisel ja menetlusse võtmisel,” lisas Nurme. “Samuti ootab täiendamist ja seejärel menetlusse võtmist Pitsalu-2 liivakarjääri kaevandamisloa taotlus.”

Rail Balticu ehituse aeg langeb Pärnumaal kokku üsna ulatusliku tee-ehitusega: Tallinna–Ikla maantee rekonstrueerimine, Kernu–Libatse–Are–Nurme lõigu ehitus, Libatse ja Are ümbersõidutee rajamine. Need tõstavad ehitusmaterjali kaevandamise survet maakonnas veel.

“Keskkonnaamet on lubade väljaandmisel arvestanud suuremat kaevandamise intensiivsust, kui on tegelik seis,” sõnas Nurme. “Kuna kaevanduslube menetletakse ükshaaval, kuid kogu suurt pilti jälgides, oleme seisukohal, et lubade haldamine ja kaevandamine on tulevikuski kontrolli all.”