Rein Toomla: Pärnus lööb pildi sassi Kivimägi

"Pärnu kui arvestatava suurusega linna puhul häirib küsitlusandmete täielik puudumine. Tallinna ja Tartu kohta on küsitlustulemused olemas ning analüüs ja tulemuste ennustamine kergem. Samuti ei tööta Pärnu puhul analoogia, see tähendab, et tänavusi kohalikke valimisi ei saa võrrelda 2013. aasta valimiste ega 2015. aasta riigikogu valimistega," selgitas Toomla.

Peale Tallinna ja Emajõe Ateena on Toomla sõnutsi üsna selge jõudude vahekord Ida-Virumaal, samuti Viljandis, Võrus ja Valgas, mis paistavad silma stabiilsusega.

"Pärnu puhul on minu hinnangul stabiilsemad Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjad. Seal kandideerivad isikud on teada varasemast ajast, nimekirjad on ühtlasemad," rääkis Toomla.

Miljoni euro küsimusi on Toomla arvates Pärnus mitu. Kui palju võidab Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)? Kui palju kaotab/võidab Toomas Kivimägi Reformierakonnaga valimistele minnes? Kas ja kui palju kaotab hääli Kivimägi kunagisest valimisliidust välja kasvanud linnapea Romek Kosenkraniuse valimisliit Pärnu Ühendab? Mis saab sotsidest, kellel võib tulla probleeme künnise ületamisega?

"Kui meenutame 2015. aasta riigikogu valimisi, oli EKRE Pärnus võimas tulija. Muljet avaldav oli Toomas Kivimägi isiklik tulemus. Praegu lööb Pärnus pildi sassi Kivimägi. Ja muidugi EKRE," arvas Toomla.

Valimisteõhtu ja esimesed öötunnid veedab Rein Toomla Tallinna TVs, kuid lubas silma peal hoida Pärnu tulemuste kujunemiselgi. Esimese kiire kommentaari annab ta Pärnu Postimehele valimistejärgsel hommikul.