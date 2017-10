Pärnumaa tööstusettevõtted ootavad külla

Praeguseks on endast teada andnud 11 ettevõttet. Esimesena avab täna oma uksed kalastustarbeid tootev AS Rapala, kuid ringkäigule saab sinna minna tuleva nädala reedelgi.

Rapala ongi ainuke, kes võõrustab huvilisi koguni kahel korral, teised firmad võtavad huvilisi vastu ühel päeval.

Eesti töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Metsa sõnutsi on nii suures mahus ettevõtmine esmane. "Avatud uste päeval ettevõttes ringkäigu tegemine on suurepärane võimalus nii neile inimestele, kes tööd otsivad, kui noortele, kes alles mõtlevad, mida edasi teha. Julgustan osalema just noori, kel on soov tööd teha ja õppida: paljud firmad koolitavad endale vajalikud spetsialistid ise välja," rääkis Mets.

Osalevate ettevõtete tutvustused leiab töötukassa töömesside lehelt.