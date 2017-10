Kosenkranius: Koorti ja Kivimägi suhteid peaks uurima politsei

Keskfraktsioon küsis Kosenkraniuselt, millise seaduse alusel ja kelle korraldusel tegi tenniseklubi juhtiv linnavalitsuse spordinõunik Uno Koort otsuse eraldada 400 ruutmeetrit servituudiala just Kivimägile. "Kes on sellise skeemitamise arhitekt ja kas te peate olukorda korruptiivseks?" päris keskfraktsiooni esimees Arvo Reedik.

Kosenkranius selgitas, et linnapea isikliku hinnangu alusel ei saa kedagi korruptsioonis süüdi mõista või süütuks kuulutada. Korruptsiooni uurib politsei ja hinnanguid annab kohus. Küll võib ta öelda, et suhtub Tulbi 16 servituudilepingus Kivimägile antud õiguste omavolilisse laiendamisse kriitiliselt.

Pärnu linnavalitsus andis Tulbi 16 kinnistu Kivimägile hoonestamiseks 2001. aasta 19. jaanuaril. Sama aasta 7. juunil on sõlmitud Kalevi tenniseklubiga Tammsaare pst 18a hoonestusõiguse leping, mis kohustas kinnistut kasutama ainult sporditegevuseks. Sellele vaatamata oli tenniseklubi juba 17. augustil valmis andma Kivimägi kasutusse veel 400 ruutmeetrit, et too saaks tenniseklubi maale elamu soojuspumba kollektori paigaldada. Hiljem eraldati servituudiala tenniseklubist aiaga ja Kivimägi ehitas sinna aiamaja.

Kosenkranius meenutas, et 2001. aastal oli linnapeaks Reformierakonna liige Einar Kelder, kes hiljem astus Keskerakonda. Abilinnapeadena töötasid Taimi Vilgas, Riina Müürsepp, Erni Metsal ja Margus Tammekivi, kellelt on võimalik küsida, miks nad sellised lepingud Kivimägiga sõlmisid. "Praegune linnavalitsus ei oleks seda teinud," kinnitas Kosenkranius.

Linnapea sõnutsi oli Kalevi tenniseklubi esindajal Uno Koortil juriidiliselt õigus ise otsustada, kellele ja kuidas ta tenniseklubi maad kasutada annab, järgides üksnes klubi hoonestusõiguse lepingus seatud piiranguid. "16 aasta tagusest ajast ei ole säilinud selliseid materjale (meilid, sõnumid või telefonikõnede väljavõtted), kust saaks üheselt tuvastada, et keegi oleks saanud või andnud mingeid korraldusi," ütles Kosenkranius.

Praeguseks on linnavalitsus Tulbi 16 soojuspumba paigaldamiseks sõlmitud servituudilepingut muudetud ja Kivimägi on tasunud 1856 eurot, et ta saaks servituudiala edasi kasutada. Uus linnavalitsus peaks Tulbi 16 kinnistu ja servituudiala liitma ja panema need enampakkumisele.