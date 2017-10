Riikide majanduskasvu eeldused on erinevad. Majanduskasv ei ole ühtlane, see võib aastati erineda, olla tsükliline. Majanduse kasvuvõime seevastu aastatega hüppeliselt ei muutu, vaid areneb järk-järgult. Kui vaadata Eesti majandust, suudab see stabiilselt kasvada kolme–nelja protsendi korral.