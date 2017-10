Piltuudis: Sindis kuhjus pärast sadu lumi hunnikusse

Saard rääkis, et märkas pärast hommikust rahesadu kella kümne paiku maja juures vihmaveetorude ümber jäist lumekuhjatist. "Pidasin algul seda vahuks, aga käega katsudes veendusin, et see on kõvemat sorti lumi," seletas ta.

Saardi sõnutsi ei olnud lumekuhjatis kella 15ks eriti väiksemaks jäänud. "Paneb imestama, miks ei olnud kuhi selle ajaga ära sulanud, õues on praegu ju plusskraadid," pani loodusnähtus sintlase kulmu kergitama.