Linnujahil leiti kaks rikkumist

Keskkonnainspektsioon on augustis alanud veelinnujahi hooajal 28 kontrollkäigu kestel tuvastanud kolm jahieeskirja nõuete rikkumist, kaks neist Pärnumaal. Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuule teatel pidas kohalik jahimees Pärnumaal jahti aegunud jahitunnistusega ja itaallasest kütil oli poolautomaatse relva salves lubatust rohkem padruneid. Kolmas rikkumine leiti Harjumaal. Itaallast on karistatud kiirmenetluse korras 400eurose trahviga ja see on tasutud.