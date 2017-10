Pärnu linnavalitsuse telefon punane: segadus üksi elava pensionäri toetuse saamisel

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete nõunik Anu Juurma-Saks sõnas, et paraku ei saa enam midagi parata, sest toetust maksti rahvastikuregistri andmete alusel. Kui elamisse on veel keegi sisse kirjutatud, väljamakset ei tehtud. "Tundub, et registris on andmed sassis. Inimesed peaksid need ise üle kontrollima," soovitas ta.

Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsionijuht Kaili Uusmaa käis raamatupidamisest ekstra kontrollimas ja kinnitas, et hommikul kanti toetus üle kõigile, kel selleks õigus. Pärnumaal oli toetuse saajaid 5731. Pank ühtegi väljamakset tagasi ei lükanud, seega: õigustatud inimestel on raha käes.

Uusmaa möönis, et kui mõni jäi toetusest ilma, võib põhjus olla asjaolus, et tegelikkuses elatakse küll üksi, aga rahvastikuregistris on veel keegi samale pinnale registreeritud.

Kommunikatsioonijuht seletas, et ühekordse 115eurose toetuse saamiseks tuli inimesel vastata kolmele tingimusele. Tema pension pidi perioodil 1. aprillist 30. septembrini jääma alla 470 euro kuus. Teiseks pidi ta olema pensioniealine ehk 1. aprilli seisuga 63 aastat ja kolm kuud vana. Kolmandaks on nõutav, et inimene oleks oma elukohta üksi sisse kirjutatud.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juht Kati Kümnik tõi näite, et pensionär, kes elab küll eramu teisel korrusel omaette, kuid esimesel korrusel on noorpere, mille liikmed on samasse majja sisse kirjutatud, ei vasta toetuse saamise tingimustele.

Erand on olukord, kui samal pinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ja üks neist on pensionär. Ka kõik hooldekodus elavad vanaduspensioni ealised, kelle pension on väiksem kui 470 eurot, said üksi elava pensionäri toetust.

Pärnu linnavalitsuse rahvastikuregistri spetsialist Marina Rohtmäe juhatusel saab inimene ise ID-kaardiga Eesti.ee portaali kaudu järele vaadata, kuhu ta on sisse kirjutatud. Seda infot, kes veel konkreetsesse majja või korterisse on registreeritud, avaldatakse üksnes omanikule.

Need, kes arvutit ei kasuta, peaksid linna- või vallavalitsusse kohale minema, kaasas ID-kaart, pass või juhiluba, ja saab samamoodi andmed üle kontrollida.

Sotsiaalkindlustusametist juhatati, et küsimuste korral võib helistada infotelefonil 661 0551, saata e-kirja aadressil yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee või minna kohale teenindusse, mis Pärnus asub Lai 14. Reedel ja järgmise nädala esmaspäeval ja teisipäeval on teenindused kauem lahti: 8.30–18.