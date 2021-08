Arhiivilugu ⟩ 19.-21. august 1991: kolm päeva, mis vapustasid maailma

Perestroika ja glasnost olid 1991. aastaks sealmaal, et reformaator Mihhail Gorbatshov taganes vanameelsuse suunas ning Venemaal oli demokraatlike ümberkorralduste etteotsa asunud Boriss Jeltsin.

Eestis vaieldi parasjagu selle üle, kas riik tuleks taastada ajaloolise õigusjärgnevuse alusel või see taasluua. Vaidlus oli äge, seda leevendas vaid Rahvarinne, mis oli omamoodi puhvriks rahvuskommunistide ja rahvuslaste vahel.

Esmaspäeval, 19. augustil juhtus kardetu: maailma vapustas teade, et Gorbatshov on tervislikel põhjustel töölt kõrvaldatud ja tema volitused on üle võtnud erakorraline komitee. Tund tunni järel saabusid Moskvast üha süngemad uudised. Lootused Baltikum liidust kavalusega välja vingerdada näisid purunevat.