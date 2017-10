Lasteaedades näeb teatrit

Esmaspäeval külastab Pärnu lasteaedu Miksteater lavastusega "Erakordne veepudel". Tegemist on keskkonnateemalise tükiga, mille lavaletoomine on saanud võimalikuks tänu taaratagastajate annetustele. Seega on etendused lastele tasuta.

Etendused toimuvad Pärnus Pillerpalli, Männipargi ja Raeküla lasteaias.

Projekt saab alguse oktoobris ja vältab kevadeni. Etendusi on Pärnumaa lasteaedades kavas kokku 25. Peale Miksteatri liitub tuuriga tänavu Piip ja Tuut Teater, mis toob lavale lasteloo "Pobiseja". Piret Jaaksi näidendi on lavastanud Marek Demjanov.

"Teater lasteaeda" soovib edendada laste keskkonnateadlikkust ja pakkuda neile kvaliteetset kultuurielamust.

Möödunud hooajal mängiti Eesti lasteaedades 120 etendust. Margus Värava loodud "Pudeli-Pille seiklused" tõi lavale trupp Teatripisik ja Donald Tombergi lasteloo "Erakordne veepudel" viis lasteaedadesse Miksteater.

Fondi Aitan Lapsi nõukogu liikme Rauno Raali sõnade järgi on nende eesmärk pakkuda lastele kultuurielamust, mis oleks samal ajal õppeprotsessi osa, sest etenduste vaatamine aitab lastel kinnistada keskkonnasäästlikku mõtteviisi.

Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli näeb ettevõtmise positiivse küljena laste kasvavat huvi teatrikunsti vastu. "Võimaldavad ju etendused mängulises vormis edasi anda teadmisi, mida lapsed omakorda vanematega jagavad. Ühtlasi kasvatab projekt tulevast publikut, kes oskab teatrist oodata nii lusti kui mõtlemisainet," rääkis Väli.

2011. aastast on inimesed taaraautomaatide kaudu annetanud ligemale 600 000 eurot ja teatrisse on saanud minna üle 70 000 lapse.