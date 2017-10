Noored disainerid esitlevad kohvist ajendatud kleite

Kohviteemalised kleidid sündisid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse rätsepa eriala õpilaste ühistööna ja on inspireeritud kohvist ja kohvikukülastusest. Noorte disainerite juhendaja Heli Sakk-Hännikäineni kinnitusel passivad esitletavad kleidid nii snoobi härra käevangus pühapäeval kohvikusse minekuks kui pealinna peenemate ööklubide vallutamiseks. "Õpilased on väga tublit tööd teinud. Näitame laupäeval esitletavate kleitidega, et sügisesse sobiv soe kangas sobib ka pidulikumaks kostüümiks," lisas Sakk-Hännikäinen.

Kutsehariduskeskuse õpilasel Ilona Nõmmel oli kodus ilus soojades toonides kangas, mis ootas oma kleidiks saamise aega. "Kui tehti ettepanek disainida kleidid kohvikute nädala avamiseks, meenus kohe see kangas, kuna seal olid olemas kohvitoonid ja kleidi ideed tekkisid kohe," rääkis ta.

Teise kleidi autor Kristiina Reier selgitas, et kleidi dekoreerimisel on kasutatud kohviube, mis loovad põneva pärliefekti. Reieri hinnangul loovad õrnale kangale liimitud kohvioad kohvikusse minekuks sobiva atmosfääri ja annavad mõnusat aroomigi.

Peale kohvikleitide näeb kohvikute nädala avamisel kohviteemalisi jõukatsumisi, kus vastamisi on Pärnule olulised tuntud isikud.