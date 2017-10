Airi Allvee taga seinal püüab pilku kunstnikust sõbranna Merike Maaroosi maalitud majasilt. Airi on enda sõnutsi tüüpiline eestlane. Kui vaja, haarab kätte hargi. Ja kui vaja, on kübaraga daam.

Airi Allveel on ema-isa mitme abielu peale kolm õde ja neli venda, ent just tema – kaheksast võsust kõige vanem – tundis palavat soovi hoida alles esivanemate kodu Suurejõel. Kollane majake jääb külateed pidi tulles vanade tammede varju. Lauljatar armastab nende all suurte akendega verandal pehmete patjade vahele pugeda ja lugeda.