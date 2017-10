Ma keeldusin plastpudelist

Ma pole kindlasti ainus, kes väldib igasugust plasttaarat nii plastis sisalduvate kemikaalide tõttu kui ökoloogilist aspekti silmas pidades. Inimeste prügitootmise maht on tohutu.

Soovitan siiralt selle peale mõelda, enne kui ostate poest uue ühekorrapakendi, mis mõni hetk hiljem prügikasti lendab.

Olukorras, kus Maa upub prügisse ja lämbub saastesse, võib just sellistest väikestest sammudest ja suhtumise muutmisest sõltuda meie ellujäämine. Eesti Ellujäämise liikumine, meie valimisliidud ja loodav Eesti Ellujäämise Erakond on kantud eelkõige just soovist sellist suhtumist ja vaatenurka levitada.

Seega tuleb tõdeda, et olgu nende muude artiklis esitatud eksitavate vihjetega, nagu on, siis vähemasti väitega, et “nende inimeste vaatenurk elule on pisut teistsugune kui enamikul meist” on igatahes kümnesse tabatud. Ja loodetavasti aitab Vilgatsi arvamuslugu samamoodi maailma nägevatel inimestel meid paremini üles leida. Võib ehk kõlada uskumatult, aga meie palju kõlapinda leidnud ideed ei ole mõeldud niisama blufina või häälte korjamiseks, vaid meil ongi tõsi taga.