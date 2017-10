Galerii ja video: vaadake, kes sai edasi Noortebändi Pärnu poolfinaalist

Finaali pääsenud Inger tegutseb Tallinnas, žanriks pop/indie. Inger tegutseb üksi ja mängib vastavalt vajadusele kas kitarri või klaverit. "Ligikaudu kolm aastat olen muusikaga tegelnud, seda kirjutanud ja laulnud," kõneles neiu möödunud nädal Pärnu Postimehele. "Ma olen väiksest peale muusikaga seotud. Alguse sai see kodunt, kuna peres tegelevad kõik muusikaga, siis laulsin koorides. 15aastaselt tuli inspiratsioon ise laule kirjutada ja esitada."



Muusika on Ingerile nagu kunst. "Laulu esitades tunnen, nagu maaliksin üht pilti. Muusika on oma tunnetest rääkimine. Muusikat tehes tunnetan igat lauldud nooti ja sõna. Muusika on nagu hingamine. Raske on leida ühte definitsiooni. Muusika on kirjeldamatu."

Lemmikmuusikat Ingeril ei ole. "Kuulan kõike, mis minu playlist`ist tuleb."