Pärnu võõrustab aasta õpetaja auhinnagalat

Aasta õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad noorte heasse käekäiku ja kelle töö on teistele eeskujuks. Aasta õpetajate karjääritee on eeskujuks – nad on kasvanud tippspetsialistiks, panustanud oma ainevaldkonna arengusse üleriigiliselt, koolitanud ja toetanud kolleegide arengut, teatas haridus- ja teadusministeerium.

Galal jagatakse tunnustust aasta lasteaiaõpetaja, aasta klassiõpetaja, aasta põhikooliõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõppeasutuse õpetaja, aasta klassijuhataja, aasta õppeasutuse juhi, aasta õppejõu, aasta suunaja, aasta hariduse sõbra, aasta haridusteo, aasta õppuri ning aasta juhendaja kategoorias.

Tänavu esitati tunnustamiseks kandidaate 1206 korral, mis on koguni veerandi võrra möödunud aastast enam. Parimatest parimate väljaselgitamiseks tegid tööd maakonnakomisjonid, kõrghariduskomisjon ja seejärel riiklik komisjon, kuhu kuulusid haridusorganisatsioonide esindajad.

Poolteist tundi kestvasse otseülekandesse mahub nii kõikide kategooriate laureaatide auhindamine kui ka lavastatud programm. Lisaks esinevad mitmed tuntud artistid: Curly Strings, Ruslan Trochynskyi, Maria Listra, Genka, Argentum Vox ja WAF-i tantsijad.

Tunnustusürituse eestvedajad on haridus- ja teadusministeerium, sihtasutus Innove ning haridustöötajate liit.