Galerii: kohvikute nädal algas autoloosiga

Elmeste jutu järgi kujunes kõige populaarsemaks õnneloos, mille võitja saab kaheks päevaks uhiuue Toyota kasutusõiguse. "Sellest võttis osa üle 500 inimese," rääkis korraldaja, kelle teatel osutus võitjaks Birgit Suhhostavets. "Meil on tema meiliaadress, kuid me ei ole jõudnud veel temaga ühendust võtta. Loodame väga, et ta on täisealine ja saab autoga ühest kohvikust teise sõita," avaldas Elmeste.

Samuti võis avapeol näha Pärnumaa kutsehariduskeskuse (PKHK) disainerite kohvist ainest saanud kleite.

Kohviteemalised kleidid sündisid PKHK rätsepa eriala õpilaste ühistööna ja olid inspireeritud kohvist ja kohvikukülastusest. Noorte disainerite juhendaja Heli Sakk-Hännikäineni kinnitusel passivad esitletud kleidid nii snoobi härra käevangus pühapäeval kohvikusse minekuks kui pealinna peenemate ööklubide vallutamiseks.

Elmeste märkis, et kuigi kohvikute nädal sai täna alles ametliku alguse, on osa söögikohti juba terveks nädalaks broneeritud. Seepärast soovitab korraldaja kõigil, kel soov Pärnu kohvikute nädala pakkumistest osa saada, endale kiiresti meelepärasesse toidukohta laud broneerida.

Tõika, et kohvikute nädal on pärnakate seas aina menukam, näitavad numbridki. Nimelt oli alustades Elmeste sõnutsi eesmärk saada oktoobris kodudest kohvikutesse 3000 linlast, kuid see number ületati mullu juba kaks korda, kui külastajaid registreeriti 7000.