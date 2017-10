Pärnu võrkpalliklubi teenis kolmanda võidu järjest

Avageimis polnud pärnakatel sellist särtsu nagu kahes eelmises mängus, mis mängiti möödunud nädalavahetusel Rakvere ja Tartu vastu. Esimene geim möödus punkt punkti mänguna, kuni seisuni 13:11.

Kui esimesele tehnilisele time-outile mindi lätlaste eduseisus (8:7) siis teisele juba kodumeeskonna 16:14 juhtimisel. Pärast teist tehnilist time-outi suutsid pärnakad vahet suurendada, lõpetades avageimi seisuga 25:18.

Teine geim oli tunduvalt närvekõditavam. Lätlased asusid kohe geimi juhtima 3:5. Kuigi pärnakad suutsid vahepeal lõunanaabritele juba järele jõuda (5:5), siis tehnilisele time-outile mindi taaskord vastaste juhtimisel 8:7. Pärast tehnilist leidsid lätlased oma mängu ning asusid 12:8 mängu juhtima ning teisele tehnilisele time-outile mindi juba 16:13 juhtimisel.

Nelja punktiga kaotusseisu jäänud Pärnu (14:18) teenis Taavet Lepiku servimisel järjepanu 3 punkti. Kuna neljas serv läks võrku, näitas tabloo taas kahepunktilist vahet (17:19). Kui tablool oli seis 20:20 mindi mõned pallid punkt punktis, kuid Pärnu suutis enne geimi lõppu minna kahe punktiga juhtima (24:22). Kuigi lätlastel tärkas veel lootus, siis seisul 24:23 servis nende mängija outi ja teine geim lõppes seisuga 25:23.

Kolmas geim meenutas juba möödunud nädalavahetuse mänge. Pärnu tegi kiirelt paaripunktilise vahe sisse ning esimesele tehnilisele mindi 8:6 eduseisus. Kolmandas geimis pärnakad lätlasi juhtima ei lasknud, kasvatades vaikselt edu ning teisele tehnilisele minnes avanes tablool seisuks 16:11. Oli näha, et kodumeeskond leidis oma mängu. Nagu ka mängu algus, möödus ka mängu viimane pool kodusaalis mänginud Pärnu taktikepi all. Vahet väiksemaks kui viis punkti ei lastud ning geimi tulemuseks jäi 25:28.