Galerii: uuenduskuuri läbinud Nooruse maja saal avati pidulikult

Uuenenud saali avapidu oli tegelikult plaanitud varasemasse aega, kuid kuna ehitus- ja viimistlustööd võtsid arvatust kauem, ühildati see eile Syriuse 50. aastapäeva kontserdiga.

„Ma kujutasin ette, et remont saab olema keeruline. Aga et see nii keeruline on, ma ei uskunud,“ sõnas direktor Uudo Laane Pärnu Postimehele mõne päeva eest, viidates toolidele ning garderoobi mööblile, mis peo ajaks kohale ei jõudnud.



Rahva ette aitasid Laanel eile astuda abilinnapea Jane Metsa sõnad, et ehk ongi hea, et uusi toole kohe esimese peoga ära määrita.