Pärnu linnas on hääle andnud 655 inimest

Tallinna üheksas jaoskonnas on käinud valimas 11 999 ja Tartus kuues jaoskonnas 4085 inimest, teatas valimisteenistus. Teistest maakonnakeskusest on aktiivseim osavõtt olnud Pärnu linna jaoskonnas, kus on hääletanud 655 inimest.

2013. aasta kohalikel valimistel oli laupäeva õhtuks maakonnakeskustes hääletanud 15 205 inimest, e-hääle oli andnud 42 436 valijat.

Ööpäevaringselt toimuv elektrooniline hääletamine lõpeb 11. oktoobril kell 18. Maakonnakeskuses saab hääletada esmaspäeval kella 20-ni, ja seda sõltumata isiku registrijärgsest elukohast. Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid üheksa ja Tartus kuus. Eelhääletamine kõigis 557 valimisjaoskonnas toimub eelolevast esmaspäevast kolmapäevani.

Valimispäeval, 15. oktoobril saab hääletada vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.