Galerii: vaadake, mida pakutakse Seljametsa sügislaadal

Selle eest, et laadakülaliste suu magus oleks, on hoolitsenud nii vahvlite kui ka pannkookide küpsetajad, aga ka mee ning mooside müüjad. Ka on laadal mõeldud soolase toidu armastajatele, kes võivad sealt leida nii soolaseid hoidiseid kui ka kala.

Käsitöö austajatele pakutakse laadal kootud sokke, käsitööehteid, punutud korve ning muudki.

Meelelahutust eest hoolitseb Jõesuu külateater etendusega "Eine kinos" ja pisematele külastajatele on mõeldud animafilm "Salakaval Urfin ja tema puusõdurid".