Pärnu võrkpalliklubi jätkab meistriliigas täiseduga

Kui eilses mängus Riia Tehnikaülikooli/Robežardze meeskonna vastu olid geimialgused vaevalised, siis tänane esimene geim kulges pärnakate taktikepi all. Kiirelt mindi geimi juhtima 4:0 ning esimesele tehnilisele 8:4 eduseisus. Peagi leidsid lõunanaabrid ka oma mängu ning tablooseis oli 10:10. Juhtima kodumeeskond vastaseid ei lasknud ja kasvatas taas punkt punktilt oma edu, minnes teisele tehnilisele time-out´ile 16:12 eduseisus. Kogu ülejäänud geimi püsis vahe 3-4 punkti peal ning geimi lõpptulemuseks 25:21.

Teise geimi algus oli nagu esimese peegelpilt. Lätlased said 4:1 juhtima ja esimesele tehnilisele läksid lõunanaabrid 8:6 eduseisus. Edasi kulges mäng punkt punktis. Pärnakad suutsid tabloole tuua viiginumbrid 10:10 ja 13:13. Lätlaste mäng õnnestus ning nad rebisid ette 4 punktiga, seis oli 22:18. Kodumeeskond ei lasknud aga ennast sellest heidutada ning tõi järjestikku 4 punkti ja tabloole viigi 22:22. Geimi lõpus realiseerisid lõunanaabrid oma võimalused ja lõpetasid teise geimi 25:23 võiduga.

Kolmanda geimi algus, nagu ka esimine, kuulus suuresti pärnakatele. Kiirelt 4:1 ette ja esimesele tehnilisele 8:4 eduseisus. VK Violars/Jelgava proovis ja proovis ning peagi olid viiginumbrid 12:12 tõsiasi. Edasi mängiti punkt punktis kord pärnakad peal, siis jälle lõunanaabrid. Nii kuni 22:19 seisuni, mil kodumeeskond suutis väikese vahe sisse teha ja lõpetada kolmanda geimi, nagu ka esimese, tulemusega 25:21.

Kõige närvekõditavam geim oli neljas. See pakkus publikule korraliku adrenaliinilaksu. Punkt punktis kulgenud geimi esimesele tehnilisele mindi lätlaste 8:6 eduseisus. Pärnakad eksisid, lätlased õnnestusid ning teine tehniline oli juba 16:13 seisus lätlastele kasuks. Pärast väikest pausi suudeti veel veidi edu suurendada, seisuks 16:20. Lisaks teenis Pärnu meeskond ka kollase kaardi, kui kohtunik vilistas hoitud palli vastuvõtul. Siis aga vajutasid pärnakad sisse uue käigu. Järjepanu 3 punkti teeninud kodumeeskond oli suutnud vähendada vahe minimaalseks (20:19), kui Markkus Keel servil eksis ning Jelgava meeskond sai jälle vahe veidi suuremaks (21:19). Kui geimi lõpuni oli lätlastel minna sama palju, kui pärnakate vahe lätlastega, sulas lõunanaabrite edu nagu kevadine lumi. Kodusaalis mänginud meeskond suutis minna hoopis 23:21 juhtima. Geimi lõpus kingiti lätlastele veel 1 punkt ja lõpetati geim 25:22 eduseisus.

Üleplatsimängijana säras taas Edvinas Vaškelis 23 punkti (+18).

Pärast tänast jätkab meistriliigas kaotuseta Pärnu Võrkpalliklubi kel on mängitud 4 mängu ja koos 12 punkti ning Saarema Võrkpalliklubi kellel mäng vähem peetud ning sellest tulenevalt 9 punkti koos.

Järgmised meistriliiga mängud peab Pärnu Võrkpalliklubi ülejärgmisel nädalavahetusel, mil sõidetakse Leetu, kus kohtutakse Šiauliai Elga Master Idea SM Dubysa ja Raseiniai Norvelita meeskondadega.