Video: homses lehes luubi all Põhja-Pärnumaa poliitikud

Teisipäevasest lehest saate lugeda Põhja-Pärnumaa valla volikokku pürgijate vaadetest ja plaanidest. Luubi all on Tarvi Tasane, Tõnis Tapupere, Linda Laast, Jaanus Rahula ja Tarmo Lehiste. Sellest, mis inimesed nad on, saate aimu vastustest meie lühiküsimustele.