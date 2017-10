Miks seda rahakülvi vaja on? Just sellise küsimusena võib kokku võtta inimeste reaktsioonid Pärnu Postimehe üles võetud teemale ametist lahkuvate omavalitsusjuhtidele makstavatest hüvitistest. Kohe pärast artikli ilmumist laupäeval, mille fookuses oli Paikuse vallavanemale Kuno Erkmannile plaanitav üüratu summa, algas kommentaariumides elav arutelu. On raske mõista, miks niisuguseid hüvitisi üldse tarvis.