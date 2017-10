Lihtne küsimus, keeruline vastus: kus elab vallavanem?

Tölbil puudub Tahkuranna vallas kinnisvara, seega pole avalike andmete põhjal võimalik öelda, kuhu ta tegelikult sisse on kirjutatud. Kuid seadusest tulenevalt peab kandidaadi püsiv elukoht asuma hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas, kus ta kandideerib. Samal ajal on teada, et Tölbil on Ares talu, kus ta tegelikult iga päev elab ja ettevõtlusega tegeleb.

Küsimusele, mis aadressile ta sisse kirjutatud on, vastas vallavanem, et ei pea sellist infot ajakirjanikuga jagama. Kommentaare lubas ta anda ainult siis, kui tema vastus avaldatakse täies mahus.

Toimetusele laekunud vihje põhjal olla Tölp sisse kirjutatud valimisliidu kaaslasest ettevõtja poole. “Jah, ta on sisse kirjutatud osaühingu Weiss elamispinnale,” kinnitas tema liitlane Kalmer Metsaoru, Weissi juhataja ja kaasomanik. “Ega ma käi seal vaatamas, kas ta elab seal või mitte,” vastas ta küsimusele, kas vallajuht elupinda ka kasutab.

Seda, kus inimene faktiliselt elab, on meil ju väga keeruline kindlaks teha. Priit Vinkel

Kindlasti pole Ares elav ja Tahkurannas töötav vallavanem mingi erand. On avalik saladus, et valimiste eel muudavad kandidaadid rahvastikuregistri andmeid hoolega, et need oleksid valimisseadusega vastavuses.

Iseküsimus, kas sellisel seadusel on üldse mingisugune mõte, kui seda nõnda kerge “petta” on.

Peale valimisseaduse nõuab rahvastikuregistri seadus, et iga inimese elukoha andmed oleksid õiged. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas selgitas, et kohalikul omavalitsusel on võimalik andmete sissekandmisest keelduda, kui tegemist on valeandmetega. Kuid Eestis pole keegi fiktiivse sissekirjutuse eest karistada saanud.

Õiguskantsleri büroo pressiesindaja Janek Luts märkis samuti, et vale elukoha registrisse kandmine on keelatud, aga mitte karistatav. “See oli teadlik valik: nõukogudeaegsest propiska’st taheti lahti saada,” ütles ta.

Lutsu väitel on elukoha nõue oluline seepärast, et kandidaat tunneks omavalitsust, kus ta kandideerib. “Tänavaid, parke, koolikorraldust, sotsiaalteenuseid, inimesi,” loetles ta.

Valimisteenistuse juht ja politoloog Priit Vinkel tõdes, et muud varianti polegi kui registrit uskuda. “Rahvastikuregistris on need andmed, mida me peame usaldama,” sedastas Vinkel. “Seda, kus inimene faktiliselt elab, on meil ju väga keeruline kindlaks teha.”

Lutsu sõnutsi on tähtis seegi, et volikogu liige jääb kohast ilma, kui registreerib ametis olles oma elukoha linnast või vallast välja.

Karel Tölp, Tahkuranna vallavanem:

Hästi ei mõista, miks mu elukoht järsku nii suurt huvi pakkuma on hakanud. Tahkurannas tööl oldud aja jooksul on üsna vähe kordi öeldud, et ma pole kohalik, kuid sedagi viimati juba mõni aeg tagasi.

Vastamiseks peaks minema kaugemasse ajalukku. Kuidagi on nii juhtunud, et juba üle 20 aasta, tehnikumi õppima asumisest saadik olen elanud ja toimetanud kahes elukohas korraga, ja kokku on neid teisi kohti olnud päris mitu.

Tööauto garažeerimise kohtigi on seetõttu olnud enamiku ajast kaks. Viimased kümme aastat olen tegutsenud ettevõtjana, täpselt samal ajal olen olnud Tahkuranna vallavanem.

Ettevõtluse tõttu on põhiline elukoht olnud sünnikodus, sest seal asub tootmine, näiteks alles üleeile olin kombainiga põllul südaööni.

Tahkuranna vallas on valimistel suur konkurents ja eks valija saa otsustada, kas ma olen teinud oma tööd hästi, kas mitu elukohta, ettevõtlus ja hobid on põhitööle kaasa aidanud või seda seganud.

Ise leian, et see on silmaringi laiendanud, andnud rohkem infot ja võimaldanud veidi tegevusi jälgida ka kõrvaltvaataja seisukohast ehk see kõik on tulnud kasuks.