Rootsipärnakas esineb kodus

Projekt "Kui vaikus laotub" loob sildu klassikalise, improvisatsioonilise ja maailmamuusika vahel. Koosseis toob kokku põhja ja lõuna: muusikud on pärit Brasiiliast, Hispaaniast, Belgiast, Rootsist, Soomest ja Eestist. Instrumentidest on esindatud viiul, tšello, oboe, flööt, trummid, kontrabass ja kitarr.

Septett tuli kokku mullu varakevadel Rootsis ja esitab Kägu autoriloomingut, mis on inspireeritud vaikusest ja elu tunnetamisest.

Kägu on õppinud Eesti ja Göteborgi muusika- ja teatriakadeemias ning täiendanud end Taanis ja Norras. Kontserdil jagab muusik igatsust ja mõtteid, mida ta on kogunud endaga aastate jooksul õppides kodumaast eemal. "Kindlasti paneb eemalolek hindama kodu(maad). Ja anda kontserte on ainuvõimalik viis väljendada muusikuna oma tänu," avaldas ta.

Oma loomingus otsib Kägu, kuidas ühendada kompositsioon ja improvisatsioon omavahel nii, et tekiks intiimne ja jutustav dialoog publikuga.