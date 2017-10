Galerii: Pärnumaa vanim mees viskab endiselt nalja

Kingiks saadud villaseid sokke vaadates sõnas Vaino, et on teada-tuntud ütlus, et kui hoiad jalad soojad, pea jaheda, siis elad kaua. Kuuldes, et ta on Pärnumaa vanim mees, naljatas Vaino, et ega ta Pärnumaalt niiepea ära ei kipu ka.

Kui aga Vaino peaks leidma kellegi, kellega abielluda, siis koliks ta Räpina lähedale, kus tema kunagine kodupaik.

Küsimuseks, mis on tema kõrge ea saladus, oli Vaino valmistunud ning ulatas paberi, millel seisab: “Viletsal on visa hing, kuid looja andis mulle targa vaimu, et ma elus püsiksin.”

Taevaisa on Vaino elus tähtsal kohal. ”12aastaselt hakkasin piiblit lugema ja vaimseid teadmisi koguma ning seda juba tänase päevani. See on minu armas hobiala,” selgitab ta.

Hugo-Eduard Vaino on Pärnumaa vanim mees. Vanim elanik on aga juunis oma 107-eluaastat tähistanud Olga Mihhailova. “Küll ma talle järele jõuan,” naljatas mees.