Uppuv küla otsustas end ise päästa

Tahkuranna vallas Laadi külas Männiküla teel asub elurajoon, mille arendaja on teinud ebameeldiva valearvestuse: vihmavee ärajuhtimiseks ei ole välja mõeldud pea ühtegi lahendust. Nii on küla uppunud iga tugevama saju korral.

“Oli vist vaja ruttu kruntidega pappi kokku ajada,” analüüsis naabruses maad omav Margus Must. Ta tõdes, et planeeringule vaadates ei tasu imestada, miks elurajoon pidevalt vee all on.

Viimane suur ujutus tabas küla 15. septembril pärast päevi kestnud vihmasadu: teed muutusid pea põlvini ulatuva veetasemega jõgedeks. “Hea, et mul kõrgem auto on, sain ainult tänu sellele oma kodule ligi,” muljetas kohalik elanik Kristi Toomsalu. “Kummikutest madalamate jalanõudega liikumise võis samuti unustada.” Sel aastal oli see elurajoonis juba kolmas suurvesi.

Korra üritas Tahkuranna vallavalitsus probleemi lahendada, kuid sattus hoopis keerulisse kohtuvaidlusse. Nimelt hakkas vald kraavi välja kaevama osalt läbi eraomaniku maa ja krundi omanik Must hakkas selle vastu protestima, väites, et seda tehti loata. Vald jälle väitis, et luba küsiti.

Üha pikemaks veniv vaidlus valla ja maaomaniku vahel ei toonud aga lahendusele lähemale kohalikke elanikke, kes endiselt tulvavetes ujusid.

Siis üritas Tahkuranna vald korraldada hanke, et kaevata elurajoonis liigvee juhtimise kraavid. Hange nurjus, sest soovi avaldas vaid üks pakkuja, kes küsis oodatust tunduvalt kõrgemat hinda. Vald lubas elanikele, et järgmine hange korraldatakse aastal 2018.

Keldritest aina vett välja kühveldavatel majaomanikel polnud kavatsustki nii kaua oodata ja nad otsustasid ise viiendale aastaajale leevenduse leida.

“Tellisime kopa, torud ja muu vajaliku. Otsustasime ise selle jama ära lahendada,” kostis Toomsalu.

Nüüd on vihmavett jõkke juhtiv süsteem külal olemas. Toomsalu rääkis, et ehitus läks maksma mitu tuhat eurot ja selle raha soovivad elanikud vallalt sisse nõuda.

Tahkuranna vallavanem Karel Tölp tõdes, et saab aru, miks kohalikud nõnda reageerisid, isegi kui äravoolusüsteem pole seaduslikult ehitatud. “Tegemist oli sisuliselt avariilise olukorraga. Loogiline, kui inimesed tegutsevad, et nad päris ära ei upuks,” lausus ta. Vallavanem lisas, et elanikud olid isegi hekid üles kaevanud ja hiljem tagasi istutanud. “Saan täiesti aru, et see on neile olnud kurnav ja tülikas probleem.”

Vallajuhi sõnutsi vajab kohalike väljaehitatud lahendus võib-olla paari tehnilist täiendust, kuid esialgu sellest tulvade leevendamiseks piisab.

Tölp kohtus külaelanikega eile, et arutada, kuidas nüüd edasi käituda. “Hanget enam vaja ei lähe, aga kindlasti peame ametkondadele kirjad saatma, et olukord seadustada,” nentis ta.

Tööks kulunud raha sissenõudmist kommenteeris Tölp, et vald võib usutavasti vajalikud kulud korvata küll. Kuid selle eeldus ongi, et loodud lahendus oleks seaduslik.