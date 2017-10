Mõne päeva pärast on see siis selleks korraks möödas. Postkast pole pungil klantspaberil tuunitud nägudest ja arvutiekraanigi saab rahulikult vaadata, sest seal ei virvenda vali-mind-naeratused. Kes neist põhjatu lubaduste merelt turvaliselt randa ehk kohaliku omavalitsuse volikokku jõuavad, on selge 15. oktoobri hilisõhtul.