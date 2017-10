Pärnu merepäästjad tulid teiseks

Teiseks tulnud meeskonda kuulusid Tarmo Teearu, Eerik Leiger ja Sander Kobolt. Pärnakad jäid ülinapilt alla Tallinna kordoni merevalveteenistuse esindusele.

Pärnu politseijaoskonna merepääste- ja piirikontrolligrupi meeskond saavutas Eesti merepäästeoskuste võistlustel teise koha/ Reelika Riimand (PPA)

Võistlusel võeti mõõtu 11 merepäästeharjutuses. Näiteks tuli päästa veest lohesurfar, osutada esmaabi, teha navigatsiooniharjutusi, pukseerida alust ja läbida takistusrada. Pärnu politseijaoskonna vanempiirivalvur Tarmo Teearu jutu järgi läks meeskond võistlusele rõõmsa tujuga, et omandada kogemusi ja õppida vigadest. "Võistluse keskfaasis saime teada, et oleme teisel kohal, ja see tõstis meie motivatsiooni veel. Saime hulganisti kogemusi ja positiivset tagasisidet," rääkis Teearu.