Galerii: kuldpaar ei avaldanud pika abielu saladust

Täna täpselt 50 aastat tagasi abiellusid Pärnus pereringis Tõstamaa elanikud Eliisabet ja Taivo Aksin. Eliisabet Aksin mäletab selgesti, et pulmapäevgi oli kolmapäev nagu täna.

Pika abielu saladust ei osanud kuldne paar kohe öelda. Küll on Taivo Aksin kindel, et õpetussõnu, kuidas abielu pikalt kestma panna, kellelegi jagada ei saa, sest teise antud juhistest õnn ei sõltu. "See on igaühe enda teha," lausus mees.

Tütar Merle Aksinile on vanemate suhtest enim silma jäänud, kuidas nad üksteist usaldavad ja toetavad.

Kolm last üles kasvatanud Aksinid on tütre sõnutsi teinud palju tööd, sest seda maal jätkub. Aga seda on tehtud koos. Ja kuigi poolde sajandisse mahub eri aegu, ollakse ikka teineteisele olemas.

Austamispäeval andis maavalitsus üle kingituse 12-le kuld- ja viiele briljantpulmi tähistanud paarile.

Täna austas oma kuld- ja briljantpaare Pärnu linngi. Linnavalitsuse korraldatud üritusele oli ennast registreerinud 25 paari, kes tähistasid kuldpulmi. Briljantpulmade tähistamiseks oli ennast kirja pannud 16 paari, kellest kolm paari on olnud koos üle 60 aasta. Nimelt on üks 16 paarist koos elanud 61, teine 65 ja kolmas 69 aastat.