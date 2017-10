Juku-Kalle Raid üllitas valimiste eel Toomas Kivimägit mustava lehe

"Tahtsin juhtida tähelepanu korruptsioonile. Mitte alati ei alga see Keskerakonnast, üle Eesti on teisigi huvitavaid inimesi," rääkis Raid.

Raid kinnitas, et keegi pole temalt Reformierakonna linnapeakandidaati Toomas Kivimägit ründavat ajalehte tellinud. "Koostasin ja kujundasin selle ise, kasutades sõprade abi ja Pärnu Postimehe artikleid," ütles ta.

Paraku on propagandalehes Pärnu Postimehe artikleid bulvarilehelikult ümber kirjutatud ja tehtud järeldusi, mida toimetuse artiklites ei ole. "Otsuseid vastu võttes tuleb eelistada sadamat, sest nad maksavad rohkem (altkäe)makse kui Ülejõe elanikud," kõlab kõige julgem väide.

"Vägiimik on väljamõeldud tegelane, följetonikuju, kelle sarnasused Kivimäega võivad olla puhtalt juhuslikud. Eks see olene allegooria lugemisoskusest, soovist või peakujust," selgitas Raid.

Ühes kohas on Ahne Orav faktidega eksinud, kirjutades, et Kivimägi tõstis julgelt enda palka. Tegelikult pole Kivimägi enda palka tõstnud, vaid jättis allasutuste palku kärpides enda ja abilinnapeade palgad samaks, põhjendades seda varem makstud 13. palga ärajätmisega. Segadus võis tekkida sellest, et erinevates palgaedetabelites on Kivimägi palk mõnikord koos 20 protsendilise lisatasuga ja mõnikord ilma.

"Kivimägil oli võimalus Viisitamme otsus ümber lükata ja endale vähem maksta. Ta ei teinud seda, vaid võttis ka külmutamise maha, niisiis ikkagi tõstis oma palka," kommenteeris Raid.

Kivimägi sõnutsi ei kavatse ta lehe tellijate hingepeegeldusele vastata. Tema arvates ei tasu tellijaid otsida poliitiliste konkurentide seast, vaid nende hulgast, kelle ärihuve on riivatud.

Kivimägi oletus ei pruugi tõele vastata. Poliitiku vaenlaste ring on lai, Raidi sõnade kahtluse alla seadmiseks pole esialgu mingit alust.