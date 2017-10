Äsja Läti võrkpallikoondise peatreeneriks valitud Avo Keele eesmärk on lõunanaabrid üle pika aja EMile vedada. Kui Eesti on 2009. aastast peale osalenud EM-finaalturniiril neli korda, siis Läti on sinna jõudnud vaid korra: 1995. aastal.