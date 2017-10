Muinsuskaitse auhindu jagus Pärnumaalegi

Hästi restaureeritud mälestise auhinna pälvis Pärnu tütarlastegümnaasiumi hoone ja võimla. Hästi restaureeritud hoone eest said tunnustuse Pärnu Vanalinna põhikool, YIT Ehitus, AS Ösel Consulting OÜ ja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.

Pootsi-Kõpu kiriku kuplid.

Hea restauraatori auhinna sai plekksepp Sergei Siimann, keda tunnustati kui oma ala meistrit, kes tunneb ja armastab oma tööd. "Ta on alati valmis kaasa mõtlema, et töö saaks tehtud ajaloolise eeskuju kohaselt. Vajaduse korral valmistab ta selleks ka ise tööriistad, et iga plekikumerus või -äär õigesti, vastupidavalt ja esteetiliselt tehtud saaks," kiitis amet.

Parimad näited Siimanni tehtud tööst on Pootsi-Kõpu ja Sindi Eesti apostlik-õigeusu kiriku kaunid katusemaastikud.

Olaf Esna.

Pärandi tutvustaja auhinnaga tunnustati bibliofiil Olaf Esnat, kelle sulest pärinevad Pärnu linna ja maakonna ajalugu, inimesi, sündmusi ja ehitisi tutvustavad kirjutised on ajalehe Pärnu Postimees lugejaskonda harinud ja rõõmustanud viimased kaks aastakümmet. Tema suletööd on faktitäpsed, humoorikad ja kirjutatud heas eesti keeles. Esna antikvariaadist leiab abi iga pärnakas, kui käsil pere- või kinnisvaraajaloo uurimine.

Jekaterina kirik.

Hea omaniku auhind läks Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku Pärnu Püha Suurmärter Katariina kogudusele. Muinsuskaitseamet tunnustas Katariina kiriku kogudust hoole ja armastuse eest, millega hoitakse kirikuhoonet ja selles asuvaid kunstimälestisi. "On märkimis- ja lugupidamisväärne, millise pühendumusega hoonet koristatakse, korrastatakse, tehakse pisemaid ja suuremaid remonditöid. Seda iga nädal, kuu ja aastastaastasse," seisab muinsuskaitseameti teates.

Tunnustatavaid valides pöörati tänavu tähelepanu just mälestiste omanikele ja meistritele, sest esimeste tahtmises ja teiste oskustes on kinni kultuuripärandi säilimine.