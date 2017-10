Jaanson tegi Valgevenes puhta töö

Mitme katsevõistluse põhjal sai 7.–8. oktoobril Valgevenes loa startida neli paatkonda, kes kokku võitsid viis medalit. Koondise edukaima tiitli pälvis 17aastane pärnulanna Greta Jaanson, kes ühepaadil edestas konkurente veenvalt nii laupäevasel 2000 meetri kui pühapäeval sõidetud 500meetrisel sprindidistantsil.

"Eelsõitudes ma terav polnud, kuid mõlema sõidu finaalis sain töö klappima ja kohe stardist asusin teistega vahet suurendama. Tugev tulemus tähendab mulle ilusat hooaja lõppu," rõõmustas Jaanson ja nentis, et sügistalvel ootab ees palju tööd.

"Jäänud on veel mõni kodune võistlus ja võib-olla võtame treeneriga plaanidesse Armada Cupi. Olen väga motiveeritud ja astun siit edasi sammukaupa," avaldas olümpiamängudest unistav sõudja.

Niisama tublilt sõudsid pärnulannad Grete Alttoa ja Annabel Aron, võites 2000 meetris paarisaeru kahepaadil teise koha. Lühikesel distantsil paraku nii hästi ei läinud, sest A-finaali lõpetasid nad kuuendana.

Medaliga lõpetasid ka paarisaeru neljapaadil startinud Ermo Liivamägi, Joonas Toom, Martin Kaljuste ja Jan Karl Oberacker, kes 500 meetris tulid Saksmaa järel ja Valgevene ees teiseks. Pikal distantsil jäädi viiendaks, eespool Valgevenest.

Järelkasvukoondiste projektijuhi Roman Lutoškini kinnitusel oli noorte arengut meeldiv näha. "Eriti tugevalt esines noor Jaanson. Ent teisedki ületasid ootusi ja näitasid sisu. Nii said kõik indu juurde, et motiveeritult järgmise hooaja võistlusteks valmistuda," rõõmustas Lutoškin.

Treener oli meeldivalt üllatunud, et Eesti noored aasta vanematele konkurentidele südilt vastu astusid. Kõik märgid näitavad, et praegu sirgub sõudjate uus, lootustandev põlvkond. Sügistalvised plaanid näevad ette mitu laagrit, sealhulgas Jõulumäel suusa- ja märtsis Horvaatia veelaagri. Võimalik, et Greta Jaanson laagerdab sügisel Horvaatiaski.