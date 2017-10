Galerii: Are kooli õpilased külastasid majandusnädalal põnevaid paiku

3.–4. klass õppis teose "Oliver ja tema sõbrad" näitel hindama head ideed, koostööd, valmistama jäätist ja seda turustama, arvestama omahinda ja kasumit. Veel said nad teada, miks tuleb säästa ja mis on panga otstarve.

5.–7. klass õppis hindama valla/linnajao tähtsust ja omavalitsuse ülesandeid. Nad mõtlesid, mida teha tühjana seisva majaga, milliseid ressursse on vaja äri luues. Noored tutvusid individuaal- ja liinitööga ning arutlesid, kus oleks üht või teist kasulik ja õige kasutada.

8.–9. klass õppis tundma maakonna ressursse, maakondade koostöö tarvidust. Noored lõid oma töörühmaga pitsarestorani, leidsid firma kuvandi ja eelised konkurentide ees, lahendasid probleeme.

2. klass valmistas klassijuhataja juhendamisel kuivatatud puuvilju, mida pakutakse õppeaasta jooksul Are kooli õpilaskohvikute müügilettidel.

Kolmapäeval sõitis aga kogu koolipere Harjumaa ettevõtteid külastama. Algklassid väisasid Kadarbiku talu. 3.–4. klass käisid Büroomaailmas ja nooremad Eesti rahvusringhäälingu majas. Vanemad õpilased tutvusid Estonia teatri tagaruumidega, 5.–7. klass Balti LRT Grupiga ning 8.–9. klass sõitis Paljassaarde Tallinna Vee reoveepuhastusjaama. See sõit sai teoks tänu kevadel kirjutatud HITSA projektile.

Nädala jooksul toimus veel kooliväliseid üritusi. Teisipäeval osalesid 7. klassi noormehed Heinar, Rauno ja Markus Strandis noorte inspiratsioonipäeval ning elasid kaasa 4. klassi õpilase Marii Ermi autasutamisele. Erm võitis Pärnu maakonnas oma vanuseklassis üle-eestilise loomingukonkursi "Minu Eesti 100 aasta pärast". Neljapäeval võtsid 9. klassi noormehed Jauram Reisner ja Renno Räim osa Junior Achievementi majandusviktoriinist, kus Jauram jagas maakonna arvestuses 2.–3. kohta.

Majandusnädalale panid punkti Are valla ettevõtjad OÜ Karjamõisa juhataja Enn Kuslap ja alpakafarmi omanik Kaja Varmison, kes tutvustasid õpilastele firma tegevust, äriomaniku argipäeva ja töörõõme.

Nüüd on Are kooli õpilased õpetajate Marju Sepa ja Leelo Lusiku eestvedamisel ettevõtlusmaasikul esimesed sammud astunud ja teavad ehk paremini, kuidas sellel teekonnal edasi minna. Loodetavasti õpib praegu meie klassiruumides väga palju tulevasi Are, Pärnumaa ja miks mitte kogu Eestis tuntud ja tegusaid ning tunnustatud ettevõtjaid.