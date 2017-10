Teismelised tüdrukud varastasid kaubamajast riideid ja maiustusi

G4Si turvatöötaja pidas ühe tütarlastest kinni spordi- ja vabaajarõivaste kaupluses ning kutsus appi turvaettevõtte patrulli. Tüdruk anti üle politseile.

Kinni peetud neiu väitis alguses, et unustas pluusi seda proovides selga. Tema kotti kontrollides leiti sealt paarkümmend toodet ligikaudu 400 euro eest.

Kogu kaup oli rikutud, kuna eemaldatud oli nii turvaelemente kui etikette. Kindla sooviga endale selle käiguga uued jalanõud saada, oli tütarlaps vanad jalatsid ära visanud, mille tulemusena oli ta päeva lõpuks sokkides.

Tüdruku noorem kaasosaline jõudis ostukeskusest ära joosta, kuid politsei sai kodust temagi kätte. Tema noos oli hinnanguliselt 200–300 eurot.

Pärnu politseijaoskonna noorsoopolitseinik Kaire Kukk ütles, et politsei on juhtunuga põhjalikult tegelnud. "Oleme tüdrukute ja nende vanematega vestelnud, kuid ei ole ühest vastust, miks selline vargus toime pandi. Põhjused erinevad."

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo ütles, et alaealiste vargusi saavad ennetada lapsevanemad.

"Kindlasti saavad lapsevanemad lastega niisuguseid teemasid arutades ja lahti rääkides panustada selliste juhtumite ärahoidmisse, kuid elu näitab, et paraku alati ei ole vanematel laste jaoks aega," seletas Uibo. "Sellistel puhkudel on oluline, et kohalik omavalitsuski tegeleks aktiivselt selliste peredega ja teeks ennetustööd."