Keldi kasvatas üksi üles kaks poega. “Kui mees ära läks, otsustasin: ta on minule surnud, tühi koht. Sain aga tunda, et tulevikuski tuleb minevikus elada, olgu see nii vastumeelne kui tahes,” räägib ta. Keldi ei hala ega kiru kedagi, vaid tõdeb: “Minevik annab õppetunnid, millest on tulevikus kasu.”