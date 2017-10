Väiketootja aitab veerandtunniga õhtusöögi valmistada

Uudsete toiduvalmistamist lihtsustavate pakenditega tuli firma välja täpselt aasta tagasi. Ecofarmi juhatuse esimehe Henry Otsa ütlust mööda on aasta toote sissetöötamiseks väga lühike aeg.

Ometi näitab Ecofarm eeskuju, kuidas väike ettevõte leiab oma niši, valmistades tooteid, mis muudavad söögiteo lihtsamaks.

Ots rääkis, et Ecofarmi esimesel tegutsemisaastal keskenduti rohkem kala rookimisele ja toore kala müügile. “2014. aastal oli kala hind madal ja uuel tulijal raske,” märkis ta.

Karulauk on maagiline sõna. Tundub, et inimestele meeldib, olgu tegu karulaugumarinaadi või karulauguvõiga.

Algusaastad ongi Otsa jutu järgi kulunud väljundi otsimisele. Muutused toimusid omanikeringiski.

Kui alguses lõi ühistu seitse osalist, siis selleks ajaks, kui tsehh valmis, oli mõni kalakasvataja tegevuse lõpetanud, mõni jätkas iseseisvalt. Praegu teeb ühistus koostööd viis liiget.

Ecofarmi kuuluvad kalakasvatused paiknevad eri maakondades ja kalatöötlustsehhi asukoht Pärnus on kõigist enam-vähem võrdsel kaugusel, et siit ülejäänud linnadega ühendust pidada.

Miks kalakasvatajad vajavad ühistut?

Üksikul kalakasvatajal on keeruline suure jaemüügiketi jutule saada. Ühistu on kalakasvatajale värav jaeketti, ühtlustades kasvataja ja poe vahelist tööd.

Koostöö laabub Selveri ja Coopiga, nemad ongi kaks tähtsamat partnerit. Rimiga lööme peagi käed. Oma müügilett asub meil Tallinnas Balti jaama turul. Lemmetsaski müüme oma tooteid.

Ühistu arendab lisaväärtusega tooteid kalakasvataja kasvatatud kalast.

Milliste raskustega on alustaval ettevõttel tulnud rinda pista?

Algul olid probleemid suurte poodide odavmüügikampaaniatega, kus kala müüdi alla omahinna. Praegu on pilt parem ja hind jaekettides õiglasem.

Öeldi, et kui tahate konkurentsis püsida, peate selle hinnaga müüma, aga lahendus polnud meile jätkusuutlik. Hakkasime tootearendust tegema ega läinud kampaaniatega kaasa, pigem otsisime nišši.

Mis eristab Eesti kasvanduse kala välismaisest, näiteks Norra forellist?

Meie eelis on värskus. Norrast kauba siia jõudmine võtab aega, aga meil on kala kohapeal olemas ja saame selle kiiresti tarbijateni viia.

Pakume portsjonforelli (nagu beebiforell, kaalub umbkaudu 300 grammi ja on kahe toiduportsjoni mõõtu), seda Norrast ei saa. Portsjonforellist arendame tooteid, mida on mugav kasutada.

Suitsu- ja soolakala valmistame samuti värskest toorainest – seegi on meie eelis. Ülejäänud tootjad kasutavad ka külmutatud tooret.

Kalad tuuakse meile jäävees, kuid tulevikus on mõeldav eluskala veokiga tootmisse toimetada, kus see töödeldakse ja viiakse kohe poodi. Aga selleni läheb veel aega.

Lubate, et kala jõuab poes müüki 48 tunni jooksul pärast töötlemisele jõudmist. Kas see tähendab, et Ecofarm on suunatud üksnes Eesti turule?

Esialgu on meie fookus 100 protsenti Eesti turul. Kui oleme siin mahud kätte saanud, hakkame välja vaatama. Läbirääkimisi välismaal on peetud, aga midagi konkreetset veel pole.

Mida inimesed süüa soovivad ja milline on eestlaste maitse?

Kala süüakse heameelega. Eestlasele maitsevad karulauk ja Saaremaa või. Karulauk on maagiline sõna. Tundub, et inimestele meeldib, olgu tegu karulaugumarinaadi või karulauguvõiga. Tarbijad eelistavad värsket kala ja fileed.