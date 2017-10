Linnavalitsuse üürilepingud: samas majas neljakordne hinnavahe

Tohutuid hinnavahesid üüritasudes leiab samadest hoonetestki. Kui näiteks Peetri pitsarestorani omanik tasub Kuninga 34 äriruumide eest ruutmeetrilt 12 eurot, siis kaks korrust kõrgemal fotosalong maksab kolm eurot.

Linnavara peaspetsialist Kadri Tekko tõdes, et need ruumid on erinevad, sest näiteks kolmandale korrusele kliendid juhuslikult ei satu, esimesele aga küll.

Tõsi, ruumide eri asukoha ja seisukorra tõttu võib samas majas hinnatase kõikuda küll, kuid maakleribüroo LVM Kinnisvara juhatuse liikme Ingmar Saksingu hinnangul mitte nii palju.

Sisuliselt tasutakse linnakassast eraettevõtete tegevuskulusid. Ingmar Saksing

Pärnu Postimees jagas üüripindade ülevaadet Saksinguga, kes tõdes hindu analüüsides, et ei mõista, mis on linnavalitsuse eesmärk linnavara majandamisel. Ta tõi näite, et nii mõnigi leping ettevõtetega näib olevat sõlmitud turu keskmisest madalama hinnaga. “Nii on üürile antud äripinnad alla euroga ruutmeeter, mis kindlasti ei kata majaga seotud väljaminekuid ehk sisuliselt tasutakse linnakassast eraettevõtete tegevuskulusid,” selgitas Saksing.

Samuti jäid kinnisvarafirma juhile silma hinnavahed. “Mõistetamatu, miks ühes ja samas hoones samal korrusel erinevad üüripindade hinnad kaks korda,” möönis Saksing.

Riigikontrolli nõunik Airi Mikli ütles, et linnavalitsus on üürilepingute tegemisel kohustatud vältima kahju, mis tähendab, et lepingute puhul tuleks lähtuda võimalikult suurest kasust. Seda nõuab linnavara kasutusse andmise kord pea igas omavalitsuses, nii Pärnuski.

Näiteks maksab Kuninga 26s tegutsev mööblikauplus ruutmeetrilt vaevu üle euro, käsitöökoda peab samas majas üüri maksma vaid suvel ja nii on sellegi ligemale 70ruutmeetrise äripinna üür keskmiselt 70 eurot kuus. Mõlemad lepingud sõlmiti konkursita.

Tekko selgitas madalaid üüre sellega, et majal on vaja müümiseni (praegu on kinnistu enampakkumisel) hing sees hoida. “Ise me sinna suuri investeeringuid teinud pole, seega mingit kahju pole me küll kannatanud,” analüüsis ta.

Saksing ütles, et linnavalitsus peaks korraldama vastava auditi ja hindama, millised hooned müüa, millised säilitada ja välja üürida. “Üürimisel võiks lähtuda ikka turuhindadest,” leidis ta.

Tekko tõdes, et nii mõnigi kesklinna hoonegi on müügis või juba müüdud, sest linnavalitsus soovib hoida vaid seda kinnisvara, mida linlastele teenuste osutamiseks vaja läheb.

Tähelepanu äratab seegi, et vaadeldud 70st linna üüripinnast 45 on välja antud otsustuskorras ehk konkursita. Riigikontrolli nõunik märkis, et üldjuhul tuleks ikka üüripartneri leidmiseks konkurss korraldada.

Otsustuskorras võiks sõlmida lepinguid vaid linnarahvale vajalike teenuste osutajatega. Seetõttu ei võtnud Pärnu Postimeeski vaatluse alla lepinguid riigi- ja sihtasutuste ega MTÜdega.

Linnavara peaspetsialist selgitas, et üldjuhul pikendab linnavalitsus ilma konkursita lepinguid truude üürnikega, kes oma kohustused on täitnud.

Mikli vastas, et selline käitumisviis pole päris õige. “Lepingu lõppedes tuleb anda teistelegi võimalus seda vara kasutusse võtta ja varasematel kasutajatel ei tohiks uute huviliste ees olla eeliseid,” põhjendas nõunik. Ta avaldas arvamust, et Pärnu linnavara kord annab sellises olukorras üsna suured õigused linnavalitsusele.

Samuti väitis Tekko, et otsustuskorras tehakse lepinguid veel siis, kui enampakkumisel üürnikku ei leita.

Mikli nõustus, et enampakkumise nurjudes võib üüripindu otsustuskorraski välja anda. Sellisel juhul ei tohiks üüritasu aga jääda alla enampakkumise alghinnale.