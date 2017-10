Politsei on valimispäeval väljas täiendavate jõududega

Valimispäevale eelnevast ööst kuni valimisjaoskondade sulgemiseni tagavad patrullid valimisjaoskondade ja nende vahetus läheduses avalikku korda.

Üle Eesti on väljas lisapatrullid, kes on valmis reageerima just valimistega seotud teadetele ja rikkumistele.

Korrakaitsjad jälgivad, et valimispäeval ei toimuks aktiivset agitatsioon ega levitataks välireklaami. Aktiivne valimisagitatsioon on valimiste päeval igal pool keelatud.

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnutsi on tähtis, et valimistel saaksid kõik valijad teha oma valiku mõjutamatult.

„Kõikjal Eestis on homme väljas suurem arv korrakaitsjad ning valimistega seotud rikkumised on sel päeval suurema tähelepanu all. Tallinnas on mitmes valimisjaoskonnas kohal abipolitseinikud ning patrullid liiguvad vabadel hetkedel valimisjaoskondade läheduses. Oleme valmis koheselt rikkumistele reageerima,“ lausus Jaani, kes ütles, et igast rikkumisest tuleb teavitada häirekeskust numbril 112.