Abu Dhabi kutsemeistrivõistlustel andis võistlejate vande pärnakas

"Kui vande andmise ettepanek mulle tehti, olin väga üllatunud. Võimalus nii väikest riiki nagu Eesti kogu maailmale tutvustada on suur au. Minu nõusolek tuli pikemalt järele mõtlemata ja olen valmis lavale minema," ütles Tammeleht, kes annab vande eesti keeles.

"See on suur au ja tunnustus kõigile, kes on Eesti WorldSkillsi liikumises osalenud ja seda vedanud. Võime olla uhked, et Eesti panust on märgatud rahvusvahelise organisatsiooni tasandil. See rõhutab kutsemeisterlikkuse väärtust Eesti ühiskonnas tänavusel oskuste aastal," märkis Innove haridusagentuuri juhataja ja rahvusvaheliste kutsemeistrivõistluste tehniline delegaat Tanel Oppi.

Peale Tammelehe annavad vande Namiibia ja Hiina autonoomse piirkonna Macao noored, kes kinnitavad kõikide osavõtjate nimel, et võistlevad ausalt, järgivad eetikakoodeksit ja WorldSkillsi väärtusi. Õiglaste hindamispõhimõtete järgimist kinnitavad kõikide kohtunike nimel Araabia Ühendemiraatide, Costa Rica ja Austraalia rahvusvaheliste võistluste eksperdid.

Kolmapäevani toimuvatel võistlustel esindab Eestit seitse noort meistrit viiel võistlusalal: mehhatroonikas Jürgen Alekand ja Arnold Kuusklaid Tallinna tööstushariduskeskusest, ehitusviimistluses Alisa Larina Tallinna ehituskoolist, maastikuehituses Mairold Mänd ja Erik Rüütel Räpina aianduskoolist, plaatimises Jaanus Steinfeldt Tallinna ehituskoolist ja restoraniteeninduses Erik Tammeleht Pärnumaa kutsehariduskeskusest.

Esimest korda korraldakse WorldSkillsil nädalavahetusel rahvusvaheline tehnilise ja kutsehariduse ning väljaõppe noortefoorum, kus Eestit esindab Tallinna teeninduskooli kokaõpilane Märten Kadu.

Juba 44. WorldSkillsil võisteldakse 51 alal ja sellel osaleb 1256 noort ligikaudu 60 riigist. Eesti võistlejad osalevad kuuendat korda ja on seni koju toonud kuus kutsemeisterlikkuse medalit.